"Може бути закрита вся країна": РНБО припустила введення нового локдауну в Україні

Нові жорсткі обмеження можуть бути введені, вважає секретар відомства, якщо ситуація з коронавірусом піде "не за оптимістичним сценарієм".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що не виключає можливості введення локдауну по всій Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Коли ми повністю закриваємо області — це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", — сказав він.

За його словами, РНБО може зібратися на засідання щодо ситуації з коронавірусом найближчим часом.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не тільки коронавірусу, адже ланцюгом йде економіка і багато інших речей", — сказав Данилов.

Секретар РНБО каже, що введення локдауну в країні залежить від "поведінки людей".

"Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, повинна самостійно приймати рішення, треба їй закриватися, вводити інші обмеження", — заявив Данілов.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україна поки не буде вводити локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці, за словами міністра, повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.

У Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних і розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кавʼярні і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що локдаун у Києві може закінчитися передчасно. За його словами, обмеження можуть зняти ще до 9 квітня, якщо столиця вийде з "червоної" зони карантину МОЗ. Для цього потрібно, щоб індикаторні показники були нижче критичного рівня протягом п'яти днів. Микола Поворозник не виключив посилення заходів через погіршення ситуації.