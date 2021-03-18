Степанов рассказал, могут ли в Украине ввести ввести жесткий локдаун

По словам министра, украинцы должны строго придерживаться карантинных требований.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Об этом он сказал в эфире ТСН.

Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующих на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", — пояснил Степанов.

Также глава Минздрава прогнозирует, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Напомним, в Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное ообучение.