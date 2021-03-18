Степанов розповів, чи можуть в Україні ввести ввести жорсткий локдаун

За словами міністра, українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні поки не буде вводитися локдаун через спалах коронавірусу. Про це він сказав в ефірі ТСН.

Однак українці, за словами міністра, повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено увагу саме на карантин, що діє на території регіону, аби не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо область перейшла в цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", — пояснив Степанов.

Також голова МОЗ прогнозує, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість хворих COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через велику кількість хворих на коронавірус. Учні молодших класів підуть на канікули, а старшокласники перейдуть на дистанційне навчання.