Локдаун в Киеве может закончиться досрочно, - КГГА

Карантинные ограничения в городе могут ослабить, если ситуация с коронавирусом улучшиться в соответствии с показателями Кабмина. Впрочем, ограничения могут и усилить.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил, что локдаун в Киеве может закончиться раньше, чем 9 апреля, как было заявлено изначально. Однако для этого необходимо, чтобы динамика заболеваемости коронавирусом по городу сократилась.

"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", — рассказал Поворозник.

Он отметил, что пересмотреть решение о введении локдауна в столице могут в случае, если столица выйдет из "красной" зоны по показателям, которые установил Кабмин.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены", — заявил первый замглавы КГГА.

Впрочем Поворозник отметил, что если ситуация с коронавирусом в Киеве будет ухудшаться, то они, наоборот, вынуждены будут усиливать карантинные ограничения в городе.

Также он напомнил, что у местных властей есть право останавливать в городе общественный транспорт.

Отметим, согласно индикаторам Кабмина, в "красную" зону попадают те регионы, в которых хотя бы два из следующих пяти показателей сохраняются три дня подряд:

загруженность коек для СOVID-пациентов с кислородом более 65%;

количество госпитализаций более 60 на 100 тыс. населения в течение недели;

число госпитализаций увеличивается на более, чем 50% в неделю;

количество ПЦР-тестов менее 300 на 100 тыс. населения за неделю;

более, чем у 20% протестированных выявили COVID-19.

В случае, если в течение семи дней будут фиксировать лишь один из показателей, то зона станет "оранжевой".

Напомним, 22 марта пресс-служба КГГА сообщила о том, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не прекращать работу общественного транспорта в столице. Однако во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях водители и кондукторы должны контролировать, чтобы было заполнено не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

23 марта Поворощник заявил, что власти города не исключают введения спецпропусков на общественный транспорт.

19 марта заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал о том, что Киевский метрополитен также не будет прекращать работу. Однако он не исключил того варианта, что сотрудникам метро придется контролировать количество пассажиров, в том числе — и закрывая двери на станции.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что правительство передало полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок.