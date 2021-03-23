Локдаун у Києві може закінчитися достроково, — КМДА

Карантинні обмеження в місті можуть послабити, якщо ситуація з коронавірусом покращиться відповідно до показників Кабміну.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі виданню "РБК-Україна" повідомив, що локдаун у Києві може закінчитися раніше, ніж 9 квітня, як було заявлено спочатку. Однак для цього необхідно, щоб динаміка захворюваності на коронавірус по місту скоротилася.

"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епідзагрози. Через спалах захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, при яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже від сьогодні ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", — розповів Поворозник.

Він зазначив, що переглянути рішення про введення локдауну в столиці можуть у разі, якщо столиця вийде з "червоної" зони за показниками, які встановив Кабмін.

"Якщо в нас протягом пʼяти днів буде поліпшення ситуації з показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш мʼяких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто послаблені", — заявив перший заступник голови КМДА.

Втім Поворозник зазначив, що якщо ситуація з коронавірусом у Києві буде погіршуватися, то вони, навпаки, змушені будуть посилювати карантинні обмеження в місті.

Також він нагадав, що в місцевої влади є право зупиняти в місті громадський транспорт.

Зазначимо, що згідно з індикаторами Кабміну, у "червону" зону потрапляють ті регіони, у яких хоча б два з наступних пʼяти показників зберігаються три дні поспіль:

завантаженість ліжок для СOVID-пацієнтів з киснем понад 65%;

кількість госпіталізацій понад 60 на 100 тис. населення протягом тижня;

число госпіталізацій збільшується на понад 50% на тиждень;

кількість ПЦР-тестів менша за 300 на 100 тис. населення на тиждень;

у понад 20% протестованих виявили COVID-19.

У разі, якщо протягом семи днів будуть фіксувати лише один з показників, то зона стане "помаранчевою".

Нагадаємо, що 22 березня пресслужба КМДА повідомила про те, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення не припиняти роботу громадського транспорту в столиці. Однак у всіх маршрутках, тролейбусах і трамваях водії та кондуктори повинні контролювати, щоб було заповнено не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

23 березня Поворозник заявив, що влада міста не виключає введення спецперепусток на громадський транспорт.

19 березня заступник мера Києва Володимир Бондаренко розповів про те, що Київський метрополітен також не припинятиме роботу. Однак він не виключив того варіанту, що співробітникам метро доведеться контролювати кількість пасажирів, у тому числі — і закриваючи двері на станції.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що уряд передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень.