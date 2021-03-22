Во время локдауна в Киеве общественный транспорт будет работать, но с ограничением, - КГГА

Водителям и кондукторам придется контролировать количество пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах.

Во время локдауна в Киеве, который ввели с 20 марта по 9 апреля, общественный транспорт не будет прекращать работу. Такое решение было принято на заседании городской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Впрочем, весь общественный транспорт должен строго придерживаться правила: во время курсирования по маршруту разрешается заполнять не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой маршрутки, трамвая или троллейбуса.

Также в КГГА призвали всех пассажиров придерживаться социальной дистанции и масочного режима.

19 марта заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал о том, что Киевский метрополитен также не будет прекращать работу. Однако он не исключил того варианта, что сотрудникам метро придется контролировать количество пассажиров, в том числе — и закрывая двери на станции.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Власти Николаева также ужесточают карантин в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся с 24 марта по 4 апреля.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что правительство передало полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.