Під час локдауну в Києві громадський транспорт працюватиме, але з обмеженням, — КМДА

Водіям і кондукторам доведеться контролювати кількість пасажирів у маршрутках, трамваях і тролейбусах.

Під час локдауна в Києві, який ввели з 20 березня до 9 квітня, громадський транспорт не припинятиме роботу. Таке рішення прийняли на засіданні міської постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.

Втім, весь громадський транспорт повинен суворо дотримуватися правила: під час курсування за маршрутом дозволяється заповнювати не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою маршрутки, трамвая або тролейбуса.

Також в КМДА закликали всіх пасажирів дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму.

19 березня заступник мера Києва Володимир Бондаренко розповів про те, що Київський метрополітен також не припинятиме роботу. Однак він не виключив того варіанту, що співробітникам метро доведеться контролювати кількість пасажирів, зокрема — і закриваючи двері на станції.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, в Київській області з неділі також посилять карантин через поширення коронавірусної інфекції.

Влада Миколаєва також посилює карантин у місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня до 4 квітня.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих коронавірусом.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що уряд передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС в кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.