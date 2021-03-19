"Будут закрывать двери": у Кличко разъяснили особенности работы метро Киева на локдауне

Закрытие части дверей на станциях подземки, по мнению чиновников, якобы должно помочь минимизировать поток людей.

Владимир Бондаренко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что во время нового локдауна в столице, который будет действовать с 20 марта по 9 апреля, Киевский метрополитен не прекратит работу. Впрочем, он не исключил, что в подземке введут некоторые дополнительные ограничения.

"Ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров. Возможны ограничения касательно входа на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей как вестибюлях, так и на станциях. Если количество людей будет слишком большим — в утреннее или вечерне время часть дверей в вестибюли станций будет закрываться. И, соответственно, поток людей будет минимизироваться", — рассказал Бондаренко.

Также заместитель мэра Киева рассказал, что остальной общественный транспорт в городе будет работать с ограничениями. Так, маршруткам, троллейбусам и трамваям разрешается перевозить пассажиров только при условии, если в них занято не более 50% от количества мест, указанных в техническом паспорте транспортного средства.

"То есть транспорт фактически будет ездить в половину своей нагрузки", — отметил Бондаренко.

Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева также заявила, что в Киеве пока что не планируют отменять работу общественного транспорта, сообщает Укринформ.

В то же время народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии изданию "Вести" не исключила вероятности того, что вопрос полной остановки общественного транспорта поднимут на сегодняшнем заседании СНБО.

"Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", — сказала Верещук.

Отметим, Минздрав обновил список зон карантина в Украине. Киев попал в "красную" зону.

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области вскоре тоже могут усилить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня, 19 марта, на очередном заседании СНБО рассмотрят ситуацию с пандемией коронавируса, а также целесообразность введения локдауна.