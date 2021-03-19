"Закриватимуть двері": у Кличка роз'яснили особливості роботи метро Києва під час локдауну

Закриття частини дверей на станціях підземки, на думку чиновників, нібито має допомогти мінімізувати потік людей.

Володимир Бондаренко, заступник мера Києва Віталія Кличка, в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що під час нового локдауну в столиці, який діятиме з 20 березня до 9 квітня, Київський метрополітен не припинить роботу. Втім, він не виключив, що у підземці запровадять деякі додаткові обмеження.

"Обмеження в метро будуть залежно від кількості пасажирів. Можливі обмеження щодо входу на станції метрополітену, щоб уникнути масового скупчення людей як у вестибюлях, так і на станціях. Якщо кількість людей буде занадто великою — у ранкові або вечірні часи частина дверей у вестибюлі станцій буде закриватися. І, відповідно, потік людей мінімізуватиметься", — розповів Бондаренко.

Також заступник мера Києва розповів, що решта громадського транспорту у місті працюватиме з обмеженнями. Так, маршруткам, тролейбусам і трамваям дозволяється перевозити пасажирів тільки за умови, якщо в них зайнято не більше 50% від кількості місць, зазначених у технічному паспорті транспортного засобу.

"Тобто транспорт фактично буде їздити в половину своєї навантаження", — зазначив Бондаренко.

Прес-секретар мера Києва Оксана Зінов'єва також заявила, що в Києві поки що не планують скасовувати роботу громадського транспорту, повідомляє Укрінформ.

Водночас народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в коментарі виданню "Вести" не виключила ймовірності того, що питання повної зупинки громадського транспорту піднімуть на сьогоднішньому засіданні РНБО.

"Це означатиме повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому, такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно і я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", — сказала Верещук.

Зазначимо, МОЗ оновив список зон карантину в Україні. Київ потрапив у "червону" зону.

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, в Київській області незабаром теж можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції.

Сьогодні, 19 березня, на черговому засіданні РНБО розглянуть ситуацію з пандемією коронавірусу, а також доцільність запровадження локдауну.