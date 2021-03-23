Карантин в Киеве: в столичном транспорте могут ввести спецпропуска

Городские власти не исключают и полной остановки транспорта, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Заместитель КГГА Николай Поворозник заявил, что власти города не исключают введения спецпропусков на транспорт. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится, в КГГА будут рассматривать возможность полной остановки общественного транспорта.

"Если ситуация не будет идти к лучшему в части заболевания и госпитализации, то будем вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта и введения специального режима работы транспорта", — говорит он.

Чиновник призвал всех перейти на дистанционный режим работы.

"Мы очень убедительно и настойчиво всех просим перейти на дистанционную форму работы, так как по количеству транспорта, который будет ездить больше или меньше, мы такими мерами не прервем цепь коронавируса", — говорит Поворозник.

Впервые спецпропуска для проезда на транспорте были введены во время локдауна весной 2020 года. В частности, такая система была введена в Киеве, когда было остановлено движение пассажирского транспорта. Тогда им могли воспользоваться исключительно работники сфер инфраструктуры города.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что правительство передало полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок. Во время локдауна в Киеве, который ввели с 20 марта по 9 апреля, общественный транспорт не будет прекращать работу. Весь общественный транспорт должен строго придерживаться правила: во время курсирования по маршруту разрешается заполнять не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой маршрутки, трамвая или троллейбуса.