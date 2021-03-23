Карантин у Києві: в столичному транспорті можуть ввести спецпропуски

Міська влада не заперечує і повну зупинку транспорту, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.

Заступник КМДА Микола Поворозник заявив, що влада міста не заперечує введення спецперепусток на транспорт. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, в КМДА розглядатимуть можливість повної зупинки громадського транспорту.

"Якщо ситуація не йтиме на краще щодо захворювання та госпіталізацій, то будемо вводити і спецпропуски, аж до зупинки транспорту та введення спеціального режиму роботи транспорту", — говорить він.

Чиновник закликав усіх перейти на дистанційний режим роботи.

"Ми дуже переконливо й наполегливо всіх просимо перейти на дистанційну форму роботи, оскільки за кількістю транспорту, який їздитиме більше або менше, ми такими заходами не перервемо ланцюг коронавірусу", — говорить Поворозник.

Вперше спецпропуски для проїзду на транспорті були введені під час локдауну навесні 2020 року. Зокрема, така система була введена в Києві, коли був зупинений рух пасажирського транспорту. Тоді ним могли скористатися виключно працівники сфер інфраструктури міста.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що уряд передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які належать до "червоних" зон карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення про заборону транспортних перевезень. Під час локдауну в Києві, який ввели з 20 березня по 9 квітня, громадський транспорт не припинятиме роботу. Весь громадський транспорт повинен суворо дотримуватися правила: під час курсування маршрутом дозволяється заповнювати не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою маршрутки, трамвая або тролейбуса.