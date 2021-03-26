В Чернигове усилили карантин, не дожидаясь "красной" зоны: что запретили

Ограничения вводят на две недели, чтобы избежать коллапса медицинской системы.

Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввела в Чернигове усиленный карантин, который продлится с 27 марта по 11 апреля. Об этом сообщает официальный сайт городского совета.

Сейчас Чернигов находится в "оранжевой" зоне адаптивного карантина, однако местные власти ввели такие дополнительные меры:

запретили принимать посетителей в развлекательных заведениях;

в спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах может находиться один человек на 10 квадратных метров площади;

отменили все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в Единый календарный план;

матчи профессиональных спортивных команд должны проходить без зрителей;

запретили принимать людей в заведениях питания с 22:00 до 7:00, можно готовить на вынос и доставку;

культурным учреждениям, включая кинотеатры, запретили заполнять более 50% мест в залах;

закрыли образовательные учреждения, кроме дошкольных и 1-4 классов среднеобразовательных школ.

Глава управления образования Василий Белогура добавил, что с 29 марта ученики старших классов будут учиться дистанционно. За соблюдением вышеперечисленных требований проследит полиция, национальная гвардия, Госпотребслужба и "Муниципальная стража".

"В ближайшее время может возникнуть перегрузка медицинской системы. И это заставляет органы власти принимать решения по усилению ограничительных мер", — подчеркнула пресс-служба.

По данным горсовета, в городских коммунальных больницах Чернигова уже заполнены 71,6% койко-мест для больных с COVID-19. При этом 144 пациента находятся на кислородной поддержке, а еще шесть человек лежат под искусственной вентиляцией легких. Наблюдают тенденцию к ежедневному росту количества заболевших, загруженности коек и потребности в кислороде.

Ранее Николаевская область усилила карантин после попадания в "красную" зону. Как заявил министр Олег Немчинов, локдаун вводится с 27 марта на фоне высоких показателей госпитализации больных с COVID-19 или подозрением на него.

Сообщали также, что президент Владимир Зеленский внес законопроект о выплате одноразовой денежной помощи физлицам-предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли доход из-за карантина, начиная с февраля 2021 года. Из государственного бюджета планируют выделить по 8 тысяч гривен.