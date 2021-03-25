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Николаевская область усиливает карантин из-за попадания в "красную" зону

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коронавирус, локдаун, карантин, красная зона
Фото: thepage.ua

Причиной такого решения, утверждают власти, является сложная ситуация с госпитализациями больных COVID-19.

С 27 марта Николаевская область вводит карантинные ограничения "красной" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По данным Минздрава, в регионе высокий показатель госпитализаций по подозрению или с подтвержденным COVID-19. При норме менее 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, на Николаевщине 103-106 госпитализаций в 100 тысяч.

В "красной" зоне карантина вводится запрет на:

  • Прием посетителей в ТРЦ, в заведениях общепита и культуры;
  • Проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • Деятельность непродовольственных рынков;
  • Прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах и бассейнах;
  • Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, кроме дошкольников и детей в младших классах;
  • Совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Сейчас в "красной зоне находятся такие регионы:

  • Киев,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Черновицкая область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область, 
  • Черкасская область.
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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине.

В Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что локдаун в Киеве может закончиться преждевременно. По его словам, ограничения могут снять еще до 9 апреля, если столица выйдет из "красной" зоны карантина Минздрава. Для этого нужно, чтобы индикаторные показатели были ниже критического уровня в течение пяти дней. Николай Поворозник не исключил ужесточения мер из-за ухудшения ситуации. 