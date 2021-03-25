Николаевская область усиливает карантин из-за попадания в "красную" зону
Причиной такого решения, утверждают власти, является сложная ситуация с госпитализациями больных COVID-19.
С 27 марта Николаевская область вводит карантинные ограничения "красной" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По данным Минздрава, в регионе высокий показатель госпитализаций по подозрению или с подтвержденным COVID-19. При норме менее 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, на Николаевщине 103-106 госпитализаций в 100 тысяч.
В "красной" зоне карантина вводится запрет на:
- Прием посетителей в ТРЦ, в заведениях общепита и культуры;
- Проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- Деятельность непродовольственных рынков;
- Прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах и бассейнах;
- Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, кроме дошкольников и детей в младших классах;
- Совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Сейчас в "красной зоне находятся такие регионы:
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Черновицкая область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Черкасская область.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине.
В Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.
Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что локдаун в Киеве может закончиться преждевременно. По его словам, ограничения могут снять еще до 9 апреля, если столица выйдет из "красной" зоны карантина Минздрава. Для этого нужно, чтобы индикаторные показатели были ниже критического уровня в течение пяти дней. Николай Поворозник не исключил ужесточения мер из-за ухудшения ситуации.