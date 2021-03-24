Третья волна COVID-19: ситуация стремительно ухудшается в Киеве и Днепропетровской области

За сутки в стране госпитализировали 4 842 людей, а в некоторых "тяжелых" областях наметилось небольшое улучшение.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер среды 24 марта по Украине заняты 41 735 из 74 430 койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (56,07%).

За прошедшие сутки количество COVID-пациентов в больницах возросло на 500 (вчера вечером их было 41 235).

Сегодня были госпитализированы 4 842 человека, что на 596 меньше, чем накануне (5 438). Больше всего госпитализированных в Киеве (469), Днепропетровской (363) и Винницкой (315) областях. За 24 марта из больниц выписали 4 230 человек, то есть на 860 меньше, чем вчера (5 090).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

Киев — 78,54% заполненных коек для COVID-пациентов (накануне — 79,79%);

Винницкая область — 72,13% (накануне — 72,42%);

Закарпатская область — 71,56% (накануне — 72,12%);

Хмельницкая область — 70,42% (накануне — 70,42%);

Николаевская область — 69,60% (накануне — 69,56%).

Лучше всего ситуация с количеством заполненных коек в Херсонской области. По состоянию на вечер 24 марта там заняты 16,46% коек (вчера вечером — 11,08%).

Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook опубликовал графики с динамикой заполнения коек СOVID-пациентами по Украине.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 24 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 24 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 24 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по смертности от коронавируса. Так, от него умерло 342 человека. Предыдущий рекорд — 333 летальных случая — был установлен 22 марта.

Уже ряд городов, в том числе Киев, Львов и Николаев, ужесточили карантинные ограничения. В Минздраве заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.