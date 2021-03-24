Третя хвиля COVID-19: ситуація стрімко погіршується у Києві та Дніпропетровській області

За добу в країні було госпіталізовано 4 842 людей, а у деяких "важких" областях намітилося невелике поліпшення.

Згідно з даними МОЗ, станом на вечір середи 24 березня по Україні зайняті 41 735 з 74 430 ліжко-місць для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (56,07%).

За минулу добу кількість COVID-пацієнтів у лікарнях зросла на 500 (вчора ввечері їх було 41 235).

Сьогодні госпіталізували 4 842 людини, що на 596 менше, ніж напередодні (5 438). Найбільше госпіталізованих у Києві (469), Дніпропетровській (363) та Вінницькій (315) областях. За 24 березня з лікарень виписали 4 230 осіб, тобто на 860 менше, ніж вчора (5 090).

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок для COVID-пацієнтів у таких адміністративних одиницях:

Київ — 78,54% заповнених ліжок для COVID-пацієнтів (напередодні — 79,79%);

Вінницька область — 72,13% (напередодні — 72,42%);

Закарпатська область — 71,56% (напередодні — 72,12%);

Хмельницька область — 70,42% (напередодні — 70,42%);

Миколаївська область — 69,60% (напередодні — 69,56%).

Найкраща ситуація з кількістю заповнених ліжок в Херсонській області. Станом на вечір 24 березня там зайняті 16,46% ліжок (вчора ввечері — 11,08%).

Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook опублікував графіки з динамікою заповнення ліжок СOVID-пацієнтами по Україні.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 24 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 24 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 24 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, в Україні зафіксували черговий антирекорд за смертністю від коронавірусу. Так, від нього померло 342 людини. Попередній рекорд — 333 летальних випадки — був встановлений 22 березня.

Уже ряд міст, зокрема Київ, Львів та Миколаїв, посилили карантинні обмеження. У МОЗ заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.