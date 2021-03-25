Миколаївська область посилює карантин через попадання в "червону" зону

Причиною такого рішення, стверджує влада, є складна ситуація з госпіталізаціями хворих на COVID-19.

З 27 березня Миколаївська область вводить карантинні обмеження "червоної" зони. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у регіоні високий показник госпіталізацій за підозрою або з підтвердженим COVID-19. За норми менше 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення, на Миколаївщині 103-106 госпіталізацій на 100 тисяч.

У "червоній" зоні карантину вводиться заборона на:

Приймання відвідувачів у ТРЦ, у закладах громадського харчування і культури;

Проведення масових, спортивних та інших заходів;

Діяльність непродовольчих ринків;

Приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах і басейнах;

Навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, крім дошкільнят і дітей у молодших класах;

Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних перевезень).

Наразі в "червоній зоні такі регіони:

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Київська область,

Одеська область,

Сумська область,

Чернівецька область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Черкаська область.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні поки не буде вводитися локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці, за словами міністра, повинні суворо дотримуватися карантинних вимог. У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не виключає можливості введення локдауну по всій Україні.

У Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних і розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кавʼярні і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що локдаун у Києві може закінчитися передчасно. За його словами, обмеження можуть зняти ще до 9 квітня, якщо столиця вийде з "червоної" зони карантину МОЗ. Для цього потрібно, щоб індикаторні показники були нижче критичного рівня протягом п'яти днів. Микола Поворозник не виключив посилення заходів через погіршення ситуації.