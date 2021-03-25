Зеленский внес законопроект о помощи бизнесу во время локдауна

Помощь обещана из госбюджета – по 8000 грн и из местных бюджетов – сколько они смогут выделить.

Законопроект № 5300 от 24 марта, внесенный президентов Владимиром Зеленским, предполагает выплату одноразовой материальной помощи наемным работникам и ФОПам (ФЛП), потерявшим доход из-за введения в стране в 2021 году (начиная с февраля) ограничительных карантинных мер (локдауна).

Президент определил законопроект как неотложный.

Перечень пострадавших от локдауна видов экономической деятельности устанавливает Кабмин.

Помощь оказывается двух видов:

за счет госбюджета – по 8000 грн;

за счет местных бюджетов – размер ее определяют на местах.

Для получения помощи нужно подать заявление через портал "Дия".

Получить помощь могут только те наемные работники и ФОП, у которых нет задолженности по уплате ЕСВ.

Также не получат помощь наемные работники, средняя зарплате которых превышает 30 тыс. грн в месяц, и ФОП, зарегистрированные менее трех месяцев назад.

Нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что рассматривать законопроект хотят на внеочередном заседании Рады.

Напомним, что такая же помощь (но без участия местных властей) уже оказывалась дважды: летом 2020 года и в декабре – январе 2021 года. В частности, в последний раз помощь получили около 500 тысяч украинцев, на эти цели из бюджеты потратили 3,6 млрд грн.

Претендовали на получение помощи до 1 млн человек.

Предыдущий закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 грн, был также подан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу с 10 декабря 2020 года.