Не менее 1 млн человек претендуют на получение 8000 грн помощи

Заявки еще принимаются. Крайний срок их подачи — 31 декабря.

Выплаты 8000 грн компенсаций за карантинные ограничения будет проводить Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Но он пока не получил деньги для этого от Минсоцполитики, которое является главным распорядителем средств, выделенных из госбюджета на эти выплаты.

Об этом агентству "РБК-Украина" сообщили в ПФУ. "Как только мы получим деньги, начнем платить на счета", – сказали там.

В настоящее время для выплат помощи зарегистрировались более 1 млн человек. В Фонде отметили, что списки для выплат уже сформированы.

Однако заявки еще принимаются. Их необходимо подать через портал "Дія" до 31 декабря. Ранее срок был 21 декабря, но на днях его продлили.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко говорил, что выплаты 8 тысяч гривен компенсации ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря.

Деньги полагаются предпринимателям, основной классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) которых включен в перечень видов, которые могут пострадать в связи с усилением карантина.

Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина, был подан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу с 10 декабря.