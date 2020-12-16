Карантинные 8 000 гривен начнут выплачивать с 21 декабря

Получить деньги в этом году смогут не все

С 21 декабря в Украине начнут выплачивать разовую материальную помощь ФОПам и наемным работникам, которые уплатили единый социальный взнос за 3 месяца, сообщили в пресс-службе Минэкономики со ссылкой на слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Глава ведомства заявил, что в этом году деньги получат те, кто успел подать заявку до 21 декабря.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го — уже в новом году", – пояснил министр.

Он уточнил, что деньки полагаются предпринимателям, основной классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) которых включен в перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина.

Фото: Минэкономики

Программа "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" не привязана к этому перечню и реализуется через региональные Центры занятости.

Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина, был подан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу с 10 декабря.

Порядок начисления одноразовой матпомощи, форма заявления, порядок формирования и ведения Реестра получателей компенсации устанавливаются Кабмином.

В Киеве тем временем не утихает масштабный протест предпринимателей, которые требуют отмены введения кассовых аппаратов, а также локдауна в январе 2021 года.