Зеленський вніс законопроект про допомогу бізнесу під час локдауну

Допомога обіцяна з держбюджету — по 8 000 грн і з місцевих бюджетів — скільки вони зможуть виділити.

Законопроект №5300 від 24 березня, внесений президентом Володимиром Зеленським, передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та ФОПам (ФОП), які втратили дохід через введення в країні в 2021 році (починаючи з лютого) обмежувальних карантинних заходів (локдауну).

Президент визначив законопроект як невідкладний.

Перелік постраждалих від локдауну видів економічної діяльності встановлює Кабмін.

Допомога надається двох видів:

за рахунок держбюджету — по 8 000 грн;

за рахунок місцевих бюджетів — розмір її визначають на місцях.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву через портал "Дія".

Отримати допомогу можуть тільки ті наймані працівники і ФОП, які не мають заборгованості зі сплати ЄСВ.

Також не отримають допомогу наймані працівники, середня зарплата яких перевищує 30 тис. грн на місяць, і ФОП, зареєстровані менше трьох місяців тому.

Нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що розглядати законопроект хочуть на позачерговому засіданні Ради.

Нагадаємо, що така ж допомога (але без участі місцевої влади) вже надавалася двічі: влітку 2020 року й у грудні — січні 2021 року. Зокрема, востаннє допомогу отримали майже 500 тисяч українців, на ці цілі з бюджетів витратили 3,6 млрд грн.

Претендували на отримання допомоги до 1 млн осіб.

Попередній закон №1071-IX про надання матеріальної допомоги розміром 8 000 грн, був також поданий президентом Володимиром Зеленським та набрав чинності з 10 грудня 2020 року.