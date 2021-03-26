У Чернігові посилили карантин, не чекаючи "червоної" зони: що заборонили

Обмеження вводять на два тижні, щоб уникнути колапсу медичної системи.

Міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела в Чернігові посилений карантин, який триватиме з 27 березня по 11 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт міської ради.

Наразі Чернігів у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, проте місцева влада запровадила такі додаткові заходи:

заборонили приймати відвідувачів у розважальних закладах;

у спортзалах, фітнес-центрах і басейнах може перебувати одна людина на 10 квадратних метрів площі;

скасували всі масові заходи, окрім офіційних спортивних, включених до Єдиного календарного плану;

матчі професійних спортивних команд повинні проходити без глядачів;

заборонили приймати людей у закладах харчування з 22:00 до 7:00, можна готувати на винос і доставку;

культурним установам, включаючи кінотеатри, заборонили заповнювати понад 50% місць у залах;

закрили освітні установи, крім дошкільних і 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.

Голова управління освіти Василь Білогуров додав, що з 29 березня учні старших класів будуть навчатися дистанційно. За дотриманням перерахованих вище вимог простежить поліція, національна гвардія, Держпотребслужба і "Муніципальна варта".

"Найближчим часом може виникнути перевантаження медичної системи. І це змушує органи влади приймати рішення щодо посилення обмежувальних заходів", — підкреслила пресслужба.

За даними міськради, у міських комунальних лікарнях Чернігова вже заповнені 71,6% ліжкомісць для хворих з COVID-19. При цьому 144 пацієнти перебувають на кисневій підтримці, а ще шість чоловік лежать під штучною вентиляцією легенів. Спостерігають тенденцію до щоденного зростання кількості хворих, завантаженості ліжок і потреби в кисні.

Раніше Миколаївська область посилила карантин після попадання в "червону" зону. Як заявив міністр Олег Немчінов, локдаун вводиться з 27 березня на фоні високих показників госпіталізації хворих з COVID-19 або підозрою на нього.

Повідомляли також, що президент Володимир Зеленський вніс законопроект про виплату одноразової грошової допомоги фізособам-підприємцям і найманим працівникам, які втратили дохід через карантин, починаючи з лютого 2021 року. З державного бюджету планують виділити по 8 тисяч гривень.