"Укрзалізниця" оновила інформацію про рух поїздів у "червоних" зонах

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях обмеження на продаж квитків і висадку-посадку продовжені до 6 квітня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 25 березня встановила новий розподіл України на карантинні зони. Тому "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила, що найближчими днями відбуватимуться пасажирські перевезення в "червоних зонах".

Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, але УЗ із Міністерством охорони здоров'я "стежать за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися", сказано в повідомленні.

Львівська область: висадка і посадка пасажирів не обмежені, як мінімум, до 30 березня включно.

Київ, Київська, Сумська та Одеська області: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження на продаж квитків, а також на висадку-посадку продовжені до 6 квітня включно.

Оскільки, незважаючи на важку епідемічну ситуацію, "червона" зона не введена в Черкаській області, то там немає ніяких обмежень для залізничного транспорту.

Нагадаємо, міська комісія з ТЕБ та НС ввела в Чернігові посилений карантин, який триватиме з 27 березня по 11 квітня.

Раніше Миколаївська область посилила карантин після потрапляння в "червону" зону. Як заявив міністр Олег Немчінов, локдаун вводиться з 27 березня на тлі високих показників госпіталізації хворих із COVID-19 або підозрою на нього.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні поки не буде вводитися локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці, за словами міністра, повинні суворо дотримуватися карантинних вимог. Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що не заеречує можливості введення локдауну по всій Україні.