"Укрзалізниця" призначила спецрейси з двох "червоних" областей

Потяги здійснюватимуть рейси в Закарпаття та Чернівецьку область з 27 березня.

Укрзалізниця призначила спецрейси з/у дві області, що знаходяться в "червоній" зоні через коронавірус. Потяги здійснюватимуть рейси в Закарпаття та Чернівецьку область з 27 березня.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Рейси узгоджені за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА в Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися/покинути "червоні зони" у цих регіонах", — підкреслив міністр.

Рейси до/з Чернівецької області:

№7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад — 28 березня, 3 і 4 квітня);

№136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад — 27 березня, 1 і 3 квітня);

№117/118 Київ-Чернівці: 29 березня, 2 і 5 квітня (назад — 28 березня, 1 і 4 квітня).

Рейси до/з Закарпатської області:

№357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад — 28 березня, 3 і 4 квітня);

№13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад — 28 березня, 3 і 4 квітня);

№81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад — 28 березня, 3 і 4 квітня);

№45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад — 3 і 4 квітня);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад — 29 березня, 3 і 5 квітня).

Продаж квитків на спецрейси відкривається в п'ятницю, 26 березня, з 21:00.

Пасажири з отриманими раніше проїзними документами на ці рейси зможуть скористатися своїми квитками, не обмінюючи їх.

Криклій уточнив, що всі рейси будуть виконані з обов'язковим дотриманням масочного режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.

Зазначимо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 25 березня встановила новий розподіл України на карантинні зони. Тому "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила, що найближчими днями відбуватимуться пасажирські перевезення у "червоних зонах". Повідомлялося, що в Чернівецькій та Івано-Франківській областях обмеження на продаж квитків і висадку-посадку продовжені до 6 квітня.