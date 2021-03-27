В Тернопольской области сотрудников частных компаний вакцинировали вне очереди (фото)

В Офисе президента возмущены ситуацией, в связи с чем вынесли "первое и последнее" предупреждение местной власти.

В Тернопольской области вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината". Обе компании опубликовали в Facebook фотоотчет, на которых медработник проводит прививки, однако вскоре закрыли доступ к публикации.

В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в "Агропродсервисе" ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

[ + – ] Facebook "Агропродсервиса"

Как пишет Life.liga, в Тернопольском городском центре первичной медико-санитарной помощи человек, который представился директором учреждения, сказал, что не знает об этом предприятии и к ним не поступали никакие обращения.

"Мы не имеем отношения к вакцинации работников "Агропродсервиса", – прокомментировал директор Николай Медведь.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией на этих фирмах.

По его мнению, вакцинация сотрудников частных компаний нарушает план иммунизации, а местные власти получили первое и последнее предупреждение, заявил он в комментарии LIGA.net.

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", – заявил он.

Тимошенко напомнил, что по дорожной карте иммунизации, в марте начался второй этап вакцинации закупленными за госденьги прививками. На этом этапе должны вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто предоставляет медуслуги.

"Областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать", – добавил он.

Тимошенко надеется, что подобное не повторится ни в Тернопольской, ни в других областях.

Согласно сайту Еlevatorist, основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Отметим, 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации против коронавируса. В первую очередь прививки будут делать семейным врачам. После того, как 29-30 марта прибудет новая партия вакцин, их начнут колоть социальным работникам и украинцам старше 80 лет. При этом второй этап вакцинации пройдет одновременно с первым.