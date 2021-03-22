Второй этап вакцинации в Украине: Минздрав разрешил прививать семейных врачей и пенсионеров

Прививки новым категориям населения начнут делать, как только Украина получит следующую партию вакцин.

С 22 марта в Украине начинается второй этап вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности во время онлайн-брифинга.

В первую очередь прививки будут делать семейным врачам. После того, как 29-30 марта прибудет новая партия вакцин, их начнут колоть социальным работникам и украинцам старше 80 лет. При этом второй этап вакцинации пройдет одновременно с первым.

"Это категории граждан, которых мы планируем вакцинировать в течении первого-второго этапов. В целом в течении первого шага второго этапа вакцинации мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, работников системы общественного здоровья и людей, которые задействованы в социальной сфере", — отметил Максим Степанов.

По его словам, в дополнение к мобильным бригадам Минздрав запускает 565 стационарных пунктов для прививок. Всего во время второго этапа вакцинации министерство планирует развернуть более двух тысяч пунктов вакцинации.

Ранее Максим Степанов заявил, что "британский" штамм COVID-19 нашли уже в пяти областях Украины: Киеве, Ивано-Франковской области, Харькове, Львове и Днепре. Такие данные представил Институт эпидемиологии. Глава Минздрава напомнил, что эта разновидность в три раза заразнее, и предупредил о "напряженной ситуации" с заболеваемостью COVID-19 из-за новой разновидности вируса.

До этого Степанов сообщил, что Украина сделает отрицательный результат ПЦР-теста обязательным условием для въезда в страну. Как он заявил в Верховной Раде, Минздрав внес такую инициативу на рассмотрение правительства. Тестирование нужно будет пройти за 48 часов до пересечения границы.

Глава Минздрава рассказал, что Кабмин введет полный локдаун по всей Украине в том случае, если более половины регионов попадут в "красную" зону. До тех пор правительство будет придерживаться стратегии адаптивного карантина. Следующими претендентами на попадение в "красную" зону Максим Степанов назвал Львовскую и Винницкую области.