Другий етап вакцинації в Україні: МОЗ дозволив прищеплювати сімейних лікарів і пенсіонерів

Щеплення новим категоріям населення почнуть робити, як тільки Україна отримає наступну партію вакцин.

З 22 березня в Україні розпочинається другий етап вакцинації проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів подробиці під час онлайн-брифінгу.

Перш за все, щеплення робитимуть сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть колоти соціальним працівникам та українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.

"Це категорії громадян, яких ми плануємо вакцинувати протягом першого-другого етапів. У цілому протягом першого кроку другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, працівників системи громадського здоров'я та людей, які задіяні в соціальній сфері", — зазначив Максим Степанов.

За його словами, на додаток до мобільних бригад МОЗ запускає 565 стаціонарних пунктів для щеплень. Всього під час другого етапу вакцинації міністерство планує розгорнути понад дві тисячі пунктів вакцинації.

Раніше Максим Степанов заявив, що "британський" штам COVID-19 знайшли вже в п'яти областях України: Києві, Івано-Франківській області, Харкові, Львові та Дніпрі. Такі дані представив Інститут епідеміології. Глава МОЗ нагадав, що цей різновид утричі заразніший, і попередив про "напружену ситуацію" із захворюваністю COVID-19 через новий різновид вірусу.

До цього Степанов повідомив, що Україна зробить негативний результат ПЛР-тесту обов'язковою умовою для в'їзду в країну. Як він заявив у Верховній Раді, МОЗ вніс таку ініціативу на розгляд уряду. Тестування потрібно буде пройти за 48 годин до перетину кордону.

Глава МОЗ розповів, що Кабмін введе повний локдаун по всій Україні в тому випадку, якщо більше половини регіонів потраплять до "червоної" зони. До тих пір уряд дотримуватиметься стратегії адаптивного карантину. Наступними претендентами на потрапляння до "червоної" зони Максим Степанов назвав Львівську та Вінницьку області.