У Тернопільській області співробітників приватних компаній вакцинували позачергово (фото)

В Офісі президента обурені ситуацією і винесли "перше і останнє" попередження місцевій владі.

У Тернопільській області вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" і "Тернопільського мʼясокомбінату". Обидві компанії опублікували в Facebook фотозвіт, на яких медпрацівник проводить щеплення, проте незабаром закрили доступ до публікації.

У коментарях на питання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервіс" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.

[ + – ] Facebook "Агропродсервіс"

Як пише Life.liga, в Тернопільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, людина, яка представилася директором установи, сказала, що не знає про це підприємство і до них не надходили ніякі звернення.

"Ми не маємо відношення до вакцинації працівників" Агропродсервіс", — прокоментував директор Микола Ведмідь.

У свою чергу заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію з вакцинацією на цих фірмах.

На його думку, вакцинація співробітників приватних компаній порушує план імунізації, а місцева влада отримала перше і останнє попередження, заявив він в коментарі LIGA.net.

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово були вакциновані працівники кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення існуючого порядку вакцинації", — заявив він.

Тимошенко нагадав, що в березні розпочався другий етап вакцинації закупленими за державний кошт препаратами. На цьому етапі повинні вакцинувати людей з високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги.

"Обласна влада Тернопільщини вже отримала перше і останнє попередження щодо цього інциденту. Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні — було помилкою, всі відповідальні особи в області повинні це чітко розуміти", — додав він.

Тимошенко сподівається, що подібне не повториться ні в Тернопільській, ні в інших областях.

Згідно сайту Еlevatorist, засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної Ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Відзначимо, 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації проти коронавирусу. В першу чергу щеплення будуть робити сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть колоти соціальним працівникам і українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.