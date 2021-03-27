Цена счастья в Украине составляет чуть больше 11 тысяч долларов в год, – исследование

Сумма, которой украинцам достаточно для счастья, – самая низкая в Европе. В соседней Польше она выше почти в два раза.

Американская исследовательская компания личных финансов Expensivity подсчитала, сколько жителям разных стран нужно денег в год, чтобы чувствовать себя счастливыми, и Украина по этому показателю оказалась самой дешевой страной в Европе.

Под "ценой счастья" имелась в виду та сумма, после которой ощущение счастья у человека зависит только от собственных чувств, психического и физического здоровья.

Так, среднестатистическому украинцу необходимо $11 301 в год (примерно 315 780 гривен), чтобы испытывать счастье. Наиболее близкой к нашей стране по этому показателю оказалась Грузия, где эта цифра составила $11 566.

[ + – ] В Украине для счастья достаточно $11 301 в год Фото: Инфографика Expensivity

А вот в соседней Польше цена счастья почти вдвое выше и составила $21 358. Жителю Беларуси нужно для счастья 12 252, а россиянину – 15 639.

В семи европейских странах Европы цена счастья исчисляется шестизначными цифрами. Лидерами являются швейцарцы, которым для беззаботной жизни нужно в год $128 969. Не отстает и Норвегия, где эта цифра – $114 147. Эта страна регулярно занимает лидирующие позиции в мировых индексах счастья.

"У нас есть система социального обеспечения, которая заботится о нас, система социальной защиты. Нам не о чем беспокоиться, если что-то в Норвегии пойдет не так, как надо", – заявил эксперт из Университета Осло.

Самое дорогое счастье – на Бермудских островах, где цифра составила $143 933.

Топ стран с самой высокой стоимостью счастья выглядит так:

Бермудские острова — $143 933;

Австралия — $135321;

Израиль — $130 457;

Швейцария — $128 969;

Новая Зеландия — $128 844;

Норвегия — $114 147;

Дания — $109 142;

Япония — $107 587;

Исландия — $107351;

США — $105 тысяч.

[ + – ] Бермудские острова показали самую высокую цену счастья – $143 933 Фото: Инфографика Expensivity

Страной с самыми низкими запросами оказался Суринам – бывшая голландская колония на северо–востоке Южной Америки. Местным жителям достаточно $6799 в год, чтобы не думать о том, что покушать и чем заплатить за квартиру, а также чувствовать все краски жизни.

Топ стран с самой низкой стоимостью счастья:

Суринам — $6799;

Аргентина — $8778;

Ангола — $8921;

Кыргызстан — $8997;

Иран — $10134;

Замбия — $10224;

Сьерра-Леоне — $10498;

Эфиопия — $10681;

Турция — $10742;

Никарагуа — $11 273.

[ + – ] Суринам – место, где счастье стоит всего $6799 Фото: Инфографика Expensivity

Напомним, за последние 25 лет самооценка ощущения счастья украинцев выросла с 46% до 78%. Таковы результаты опроса "Мировое исследования ценностей".