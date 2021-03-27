Цена счастья в Украине составляет чуть больше 11 тысяч долларов в год, – исследование
Сумма, которой украинцам достаточно для счастья, – самая низкая в Европе. В соседней Польше она выше почти в два раза.
Американская исследовательская компания личных финансов Expensivity подсчитала, сколько жителям разных стран нужно денег в год, чтобы чувствовать себя счастливыми, и Украина по этому показателю оказалась самой дешевой страной в Европе.
Под "ценой счастья" имелась в виду та сумма, после которой ощущение счастья у человека зависит только от собственных чувств, психического и физического здоровья.
Так, среднестатистическому украинцу необходимо $11 301 в год (примерно 315 780 гривен), чтобы испытывать счастье. Наиболее близкой к нашей стране по этому показателю оказалась Грузия, где эта цифра составила $11 566.
А вот в соседней Польше цена счастья почти вдвое выше и составила $21 358. Жителю Беларуси нужно для счастья 12 252, а россиянину – 15 639.
В семи европейских странах Европы цена счастья исчисляется шестизначными цифрами. Лидерами являются швейцарцы, которым для беззаботной жизни нужно в год $128 969. Не отстает и Норвегия, где эта цифра – $114 147. Эта страна регулярно занимает лидирующие позиции в мировых индексах счастья.
"У нас есть система социального обеспечения, которая заботится о нас, система социальной защиты. Нам не о чем беспокоиться, если что-то в Норвегии пойдет не так, как надо", – заявил эксперт из Университета Осло.
Самое дорогое счастье – на Бермудских островах, где цифра составила $143 933.
Топ стран с самой высокой стоимостью счастья выглядит так:
Бермудские острова — $143 933;
Австралия — $135321;
Израиль — $130 457;
Швейцария — $128 969;
Новая Зеландия — $128 844;
Норвегия — $114 147;
Дания — $109 142;
Япония — $107 587;
Исландия — $107351;
США — $105 тысяч.
Страной с самыми низкими запросами оказался Суринам – бывшая голландская колония на северо–востоке Южной Америки. Местным жителям достаточно $6799 в год, чтобы не думать о том, что покушать и чем заплатить за квартиру, а также чувствовать все краски жизни.
Топ стран с самой низкой стоимостью счастья:
Суринам — $6799;
Аргентина — $8778;
Ангола — $8921;
Кыргызстан — $8997;
Иран — $10134;
Замбия — $10224;
Сьерра-Леоне — $10498;
Эфиопия — $10681;
Турция — $10742;
Никарагуа — $11 273.
Напомним, за последние 25 лет самооценка ощущения счастья украинцев выросла с 46% до 78%. Таковы результаты опроса "Мировое исследования ценностей".