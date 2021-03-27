Ціна щастя в Україні становить трохи більше 11 тисяч доларів на рік, – дослідження

Вартість щастя в Україні – найнижча в Європі. У сусідній Польщі ця сума вища майже вдвічі.

Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity підрахувала, скільки жителям різних країн потрібно грошей на рік, щоб відчувати себе щасливими, й Україна за цим показником виявилася найдешевшою країною в Європі.

Під "ціною щастя" малася на увазі та сума, після якої відчуття щастя у людини залежить тільки від власних почуттів, психічного і фізичного здоровʼя.

Так, середньостатистичному українцю необхідно $11 301 в рік (приблизно 315 780 гривень), щоб відчувати щастя. Найбільш близькою до нашої країни за цим показником виявилася Грузія ($ 11 566).

[ + – ] В Україні для щастя достатньо $ 11 301 в рік Фото: Инфографика Expensivity

А ось у сусідній Польщі ціна щастя майже вдвічі вища і склала $21 358. Жителю Білорусі потрібно для щастя $12 252, а росіянину – $15 639.

У семи європейських країнах Європи ціна щастя обчислюється шестизначними цифрами. Лідерами є швейцарці, яким для безтурботного життя потрібно на рік $128 969. Не відстає і Норвегія ($114 147). Ця країна регулярно займає лідируючі позиції в світових індексах щастя.

"У нас є система соціального забезпечення, яка піклується про нас, система соціального захисту. Нам немає про що турбуватися, якщо щось у Норвегії піде не так, як треба", – заявив експерт з Університету Осло.

Найдорожче щастя – на Бермудських островах, де цифра склала $143 933.

Топ країн з найвищою вартістю щастя виглядає так:

Бермудські острови — $143 933;

Австралія — $135 321;

Ізраїль — $130. 457;

Швейцарія — $128 969;

Нова Зеландія — $128 844;

Норвегія — $114 147;

Данія — $109 142;

Японія — $107 587;

Ісландія — $107351;

США — $105 тисяч.

[ + – ] Бермудські острови показали найвищу ціну щастя — $ 143 933 Фото: Инфографика Expensivity

Країною з найнижчими запитами виявився Суринам – колишня голландська колонія на північному сході Південної Америки. Місцевим жителям достатньо $6799 на рік, щоб не думати про те, що поїсти і чим заплатити за квартиру, а також відчувати всі барви життя.

Топ країн з найнижчою вартістю щастя:

Суринам — $6799;

Аргентина — $8778;

Ангола — $8921;

Киргизстан — $8997;

Іран — $10134;

Замбія — $10224;

Сьєрра-Леоне — $10498;

Ефіопія — $10681;

Туреччина — $10742;

Нікарагуа — $ 11273.

[ + – ] Суринам — місце, де щастя коштує всього $6799 Фото: Инфографика Expensivity

Нагадаємо, за останні 25 років самооцінка відчуття щастя українців зросла з 46% до 78%. Такими є результати опитування "Світове дослідження цінностей".