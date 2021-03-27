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Ціна щастя в Україні становить трохи більше 11 тисяч доларів на рік, – дослідження

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долари, гроші, щастя
Фото: 24 Канал | Щастя не в грошах, а в їх кількості

Вартість щастя в Україні – найнижча в Європі. У сусідній Польщі ця сума вища майже вдвічі.

Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity підрахувала, скільки жителям різних країн потрібно грошей на рік, щоб відчувати себе щасливими, й Україна за цим показником виявилася найдешевшою країною в Європі.

Під "ціною щастя" малася на увазі та сума, після якої відчуття щастя у людини залежить тільки від власних почуттів, психічного і фізичного здоровʼя.

Так, середньостатистичному українцю необхідно $11 301 в рік (приблизно 315 780 гривень), щоб відчувати щастя. Найбільш близькою до нашої країни за цим показником виявилася Грузія ($ 11 566).

щастя, ціна, Expensivity, дослідження, Україна
В Україні для щастя достатньо $ 11 301 в рік
Фото: Инфографика Expensivity

А ось у сусідній Польщі ціна щастя майже вдвічі вища і склала $21 358. Жителю Білорусі потрібно для щастя $12 252, а росіянину – $15 639.

У семи європейських країнах Європи ціна щастя обчислюється шестизначними цифрами. Лідерами є швейцарці, яким для безтурботного життя потрібно на рік $128 969. Не відстає і Норвегія ($114 147). Ця країна регулярно займає лідируючі позиції в світових індексах щастя.

"У нас є система соціального забезпечення, яка піклується про нас, система соціального захисту. Нам немає про що турбуватися, якщо щось у Норвегії піде не так, як треба", – заявив експерт з Університету Осло.

Найдорожче щастя – на Бермудських островах, де цифра склала $143 933.

Топ країн з найвищою вартістю щастя виглядає так:

  • Бермудські острови — $143 933;
  • Австралія — $135 321;
  • Ізраїль — $130. 457;
  • Швейцарія — $128 969;
  • Нова Зеландія — $128 844;
  • Норвегія — $114 147;
  • Данія — $109 142;
  • Японія — $107 587;
  • Ісландія — $107351;
  • США — $105 тисяч.
Expensivity, ціна щастя, інфографіка
Бермудські острови показали найвищу ціну щастя — $ 143 933
Фото: Инфографика Expensivity

Країною з найнижчими запитами виявився Суринам – колишня голландська колонія на північному сході Південної Америки. Місцевим жителям достатньо $6799 на рік, щоб не думати про те, що поїсти і чим заплатити за квартиру, а також відчувати всі барви життя.

Топ країн з найнижчою вартістю щастя:

  • Суринам — $6799;
  • Аргентина — $8778;
  • Ангола — $8921;
  • Киргизстан — $8997;
  • Іран — $10134;
  • Замбія — $10224;
  • Сьєрра-Леоне — $10498;
  • Ефіопія — $10681;
  • Туреччина — $10742;
  • Нікарагуа — $ 11273.
Суриинам, ціна щастя, Expensivity
Суринам — місце, де щастя коштує всього $6799
Фото: Инфографика Expensivity

Нагадаємо, за останні 25 років самооцінка відчуття щастя українців зросла з 46% до 78%. Такими є результати опитування "Світове дослідження цінностей".