Ціна щастя в Україні становить трохи більше 11 тисяч доларів на рік, – дослідження
Вартість щастя в Україні – найнижча в Європі. У сусідній Польщі ця сума вища майже вдвічі.
Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity підрахувала, скільки жителям різних країн потрібно грошей на рік, щоб відчувати себе щасливими, й Україна за цим показником виявилася найдешевшою країною в Європі.
Під "ціною щастя" малася на увазі та сума, після якої відчуття щастя у людини залежить тільки від власних почуттів, психічного і фізичного здоровʼя.
Так, середньостатистичному українцю необхідно $11 301 в рік (приблизно 315 780 гривень), щоб відчувати щастя. Найбільш близькою до нашої країни за цим показником виявилася Грузія ($ 11 566).
А ось у сусідній Польщі ціна щастя майже вдвічі вища і склала $21 358. Жителю Білорусі потрібно для щастя $12 252, а росіянину – $15 639.
У семи європейських країнах Європи ціна щастя обчислюється шестизначними цифрами. Лідерами є швейцарці, яким для безтурботного життя потрібно на рік $128 969. Не відстає і Норвегія ($114 147). Ця країна регулярно займає лідируючі позиції в світових індексах щастя.
"У нас є система соціального забезпечення, яка піклується про нас, система соціального захисту. Нам немає про що турбуватися, якщо щось у Норвегії піде не так, як треба", – заявив експерт з Університету Осло.
Найдорожче щастя – на Бермудських островах, де цифра склала $143 933.
Топ країн з найвищою вартістю щастя виглядає так:
- Бермудські острови — $143 933;
- Австралія — $135 321;
- Ізраїль — $130. 457;
- Швейцарія — $128 969;
- Нова Зеландія — $128 844;
- Норвегія — $114 147;
- Данія — $109 142;
- Японія — $107 587;
- Ісландія — $107351;
- США — $105 тисяч.
Країною з найнижчими запитами виявився Суринам – колишня голландська колонія на північному сході Південної Америки. Місцевим жителям достатньо $6799 на рік, щоб не думати про те, що поїсти і чим заплатити за квартиру, а також відчувати всі барви життя.
Топ країн з найнижчою вартістю щастя:
- Суринам — $6799;
- Аргентина — $8778;
- Ангола — $8921;
- Киргизстан — $8997;
- Іран — $10134;
- Замбія — $10224;
- Сьєрра-Леоне — $10498;
- Ефіопія — $10681;
- Туреччина — $10742;
- Нікарагуа — $ 11273.
Нагадаємо, за останні 25 років самооцінка відчуття щастя українців зросла з 46% до 78%. Такими є результати опитування "Світове дослідження цінностей".