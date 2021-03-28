Украина и страны Евросоюза перевели стрелки часов на "летнее время"

В Евросообществе, как и в Украине, активно обсуждается вопрос об отмене переходов на "летнее" и "зимнее" время.

27 стран Европейского союза в ночь на воскресенье, 28 марта, перевели часы на "летнее время". Это произошло на фоне присутствующего в сообществе согласия в том, что от перевода часов пора отказаться.

Как пишет "Европейская правда", решение об отказе переводить стрелки в Евросоюзе приняли еще в 2018 году. В европейских странах рассчитывали, что перевод часов в 2019 году окажется последним. Для этого страны-члены сообщества должны были выбрать, в каком времени остаться – в "постоянном летнем" или в "постоянном зимнем".

Из-за того, что дискуссии затянулись, решение так и не вступило в силу. Однако сейчас в Европейском союзе ожидают, что 2022 год будет последним годом, когда будет происходить перевод часов.

На сегодняшний день у восьми стран сообщества время синхронизировано с украинским. В ночь на воскресенье часы на пояс "Гринвич +3" перевели Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

Ожидается, что после отмены перевода большинство из них останется на летнем поясе на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на вице-спикера Руслана Стефанчука, который ранее инициировал законопроект об отмене сезонного перевода времени, "переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана".

Стефанчук надеется, что 2021 год – последний, когда в Украине переходит на другой часовой пояс..

В XVIII веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей, в 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой экономии не приходится, аргументирует Стефанчук.

По его словам, Национальная академия наук также отмечает отсутствие экономического обоснования у перевода стрелок.

Напомним, депутаты предварительно поддержали отказ Украины от перехода на летнее время. Планируется, что на всей территории страны круглый год будет действовать время второго часового пояса.

Около 84% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном Еврокомиссией в августе 2018 года, высказалось за отмену перевода часов на летнее и зимнее время. В принятой Европарламентом в феврале 2018 года резолюции указывалось, что научные исследования не смогли доказатькаких-либо положительных результатов такой практики, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.

Весной 2019 года Европарламент поддержал законопроект об отмене этой процедуры, с 2021 года. Выбор применяемого времени — постоянное зимнее или постоянное летнее — предоставлен на усмотрение каждой из стран-членов ЕС и должен быть сделан до апреля 2020 года. Последний перевод часов в странах, выбравших постоянное летнее время, предполагалось провести в марте 2021 года, а в странах, выбравших постоянное зимнее время, – в октябре 2021 года.