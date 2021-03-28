Україна і країни Євросоюзу перевели стрілки годинника на "літній час"

У Євроспільноті, як і в Україні, активно обговорюється питання про скасування переходів на "літній" і "зимовий" час.

27 країн Європейського союзу в ніч на неділю, 28 березня, перевели годинник на "літній час". Це сталося на тлі присутньої в співтоваристві згоди щодо того, що від переведення годинників пора відмовитися.

Як пише "Європейська правда", рішення про відмову переводити стрілки в Євросоюзі прийняли ще в 2018 році. В європейських країнах розраховували, що переведення годинників в 2019 році виявиться останнім. Для цього країни — члени спільноти мали вибрати, в якому часі залишитися — в "постійному літньому" або в "постійному зимовому".

Через те, що дискусії затягнулися, рішення так і не набуло чинності. Однак зараз в Європейському союзі очікують, що 2022 рік буде останнім роком, коли буде відбуватиметься переведення годинників.

На сьогоднішній день у восьми країн співтовариства час синхронізовано з українським. У ніч на неділю годинник на пояс "Грінвіч +3" перевели Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція і Кіпр.

Очікується, що після скасування переведення більшість з них залишиться в літньому поясі на постійній основі.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради з посиланням на віце-спікера Руслана Стефанчука, який раніше ініціював законопроект про скасування сезонного переведення часу, "перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена".

Стефанчук сподівається, що 2021 рік — останній, коли в Україні переходять на інший часовий пояс.

У XVIII столітті рішення переводити годинник було прийнято з метою економії свічок, в XXI столітті реалії життя істотно змінилися і говорити про якусь економію не доводиться, аргументує Стефанчук.

За його словами, Національна академія наук також відзначає відсутність економічного обґрунтування у переведення стрілок.

Нагадаємо, депутати попередньо підтримали відмову України від переходу на літній час. Планується, що на всій території країни цілий рік діятиме час другого часового поясу.

Близько 84% респондентів, які брали участь в опитуванні, проведеному Єврокомісією в серпні 2018 року, висловилося за скасування переведення годинників на літній і зимовий час. У прийнятій Європарламентом в лютому 2018 року резолюції вказувалося, що наукові дослідження не змогли довести будь-яких позитивних результатів такої практики, але вказали на існування негативних наслідків для здоровʼя людини, сільського господарства та безпеки дорожнього руху.

Весною 2019 року Європарламент підтримав законопроект про скасування цієї процедури, з 2021 року. Вибір застосовуваного часу — постійне зимове або постійний літній — надано на розсуд кожної з країн-членів ЄС і повинен бути зроблений до квітня 2020 року. Останнє переведення годинників в країнах, які обрали постійний літній час, передбачалося провести в березні 2021 року, а в країнах, що вибрали постійний зимовий час, — в жовтні 2021 року.