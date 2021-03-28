Группа Bellingcat установила ключевых преступников в донецкой пыточной тюрьме "Изоляция" (фото)
Все трое являются уроженцами Донецкой области, которые получили российское гражданство.
Международная группа расследователей Bellingcat установила ключевых военных преступников тюрьмы "Изоляция". Об этом сообщает журналист Станислав Асеев в Facebook.
Удалось установить троих граждан России, которые причастны к жестким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства и другим нарушениям. Асеев подчеркивает, что, имея их паспортные данные,теперь станет возможным предъявить претензии России за нарушение правил ведения войны.
"Вы вошли в самую позорную страницу истории как военные преступники за 40 тысяч рублей зарплаты и палку колбасы, которую отжимаете на "Изоляции" у пленных из передачек. Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеемся мы", — подытожил журналист.
По информации Bellingcat, к преступлениям в тюрьме "Изоляция" могут быть причастны:
Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195. Занял место "Палыча" (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516. Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493 Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".
Напомним, 27 января в сети опубликовали фото из тюрьмы "Изоляция", в которой оккупанты пытают пленных людей. Через эту же тюрьму прошел журналист Станислав Асеев. В декабре 2019 года из плена боевиков журналиста удалось обменять. Асеев пробыл в плену 962 дня.