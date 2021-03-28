Група Bellingcat встановила ключових злочинців в донецькій катівні в'язниці "Ізоляція" (фото)

Всі троє є уродженцями Донецької області, які отримали російське громадянство.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat встановила ключових військових злочинців в'язниці "Ізоляція". Про це повідомляє журналіст Станіслав Асєєв у Facebook.

Вдалося встановити трьох громадян Росії, які причетні до жорстких тортур, побоїв, принижень людської гідності та інших порушень. Асєєв підкреслює, що, маючи їх паспортні дані, тепер стане можливим пред'явити претензії Росії за порушення правил ведення війни.

"Ви увійшли в саму ганебну сторінку історії як військові злочинці за 40 тисяч рублів зарплати й палицю ковбаси, яку віджимають на" Ізоляції "у полонених з передачок. Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури й затягують людей з електроопіками в камери, де вони й далі повинні "тримати стіну плачу". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми ", — підсумував журналіст.

За інформацією Bellingcat, до злочинів у в'язниці "Ізоляція" можуть бути причетні:

Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний "Товстий". Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 587195. Зайняв місце "Палича" (Куликівського Дениса) як куратора "Ізоляції".

[ + – ] Кривонос Юрій Фото: facebook Станислав Асеев [ + – ] Документи Кривоноса Юрія Фото: facebook Станислав Асеев

Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний "Бут". Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 616516. Права рука Кривоноса, один зі старших по зміні.

[ + – ] Бутенко Володимир Фото: facebook Станислав Асеев [ + – ] Документи Бутенко Володимира Фото: facebook Станислав Асеев

Єремичєв Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний "Єрмак". Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 627493 Головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".

[ + – ] Ерёмічев Руслан Фото: facebook Станислав Асеев [ + – ] Документи Ерёмічев Руслана Фото: facebook Станислав Асеев

Нагадаємо, 27 січня в мережі опублікували фото з в'язниці "Ізоляція", в якій окупанти катують полонених людей. Через цю саму в'язницю пройшов журналіст Станіслав Асєєв. У грудні 2019 року з полону бойовиків журналіста вдалося обміняти. Асєєв пробув у полоні 962 дні.