"Киборг" Игорь Гофман умер после тяжелой болезни: объявлено последнее желание

Близкие опасаются сообщать о трагедии жене воина, которая находится в тяжелом состоянии.

Утром 28 марта не стало ветерана АТО Игоря Гофмана, который оборонял Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. Сообщение на странице воина в "Фейсбук" опубликовал родственник покойного.

Пулеметчик 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный яр" несколько месяцев боролся с онкологическим заболеванием. Кроме того, последний тест показал позитивный результат на COVID-19. Близкие попросили помнить Игоря Гофмана таким, каким он был до онкологии.

Автор сообщения добавил, что жена добровольца не знает о его смерти, поскольку сейчас находится в тяжелом состоянии: COVID-19 с осложнениями. Женщина находится под кислородным концентратором, поэтому всю информацию и соболезнования ей решили передать позже.

"Исходя из его последнего желания, которое он успел обсудить с нами, прощания, похорон не будет", — отметили в посте. — "Это его желание, против которого мы не пойдем, кроме того, из-за карантинных ограничений (Позитивный тест на ковид) нам не дадут организовать нормальное прощание. Сегодня он увидит столь желанные врата Вальхаллы и встретит закат со своими".

[ + – ] Пост о смерти Игоря Гофмана в Фейсбук Фото: Игорь Гофман / Фейсбук

В одной из последних записей Игорь Гофман сообщил, что неделю назад его перевели на реабилитацию, лечение обходилось в 20 тысяч гривен в день. По словам ветерана, врачи больше ничего не могли сделать и отправили его умирать домой.

"Главный драко признал, что их ошибка привела к прожигу мембраны клапана, которая и сдалала меня калекой. Но в устной форме, но признал. Теперь они сделать ничего не могут, пока не вылечат заново. По факту они оставили рак, он расползся по телу, и в кости, и в печень", — идет речь в посте.

[ + – ] Пост Игоря Гофмана Фото: Игорь Гофман / Фейсбук

До войны Игорь Гофман был частным предпринимателем, однако после событий в Иловайске пошел добровольцем на Донбасс, он защищал старый терминал, пожарную часть и диспетчерскую вышку Донецкого аэропорта. В 2015 году демобилизовался и вернулся на работу, но через год снова отправился на фронт и занял пост командира отделения.

Ранее стало известно, что 21 марта военнослужащая ВСУ умерла после вакцинации Covishield в Одесской области. Женщина потеряла сознание за пределами воинской части и во внеслужебное время. Медики быстро прибыли на место происшествия и пытались реанировать пациентку, однако спасти ей жизнь не удалось.