"Кіборг" Ігор Гофман помер після важкої хвороби: оголошено останнє бажання

Близькі побоюються повідомляти про трагедію дружині воїна, яка знаходиться у важкому стані.

Вранці 28 березня не стало ветерана АТО Ігоря Гофмана, який обороняв Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. Повідомлення на сторінці воїна в "Фейсбук" опублікував родич покійного.

Кулеметник 93-й Окремої механізованої бригади "Холодний яр" кілька місяців боровся з онкологічним захворюванням. Крім того, останній тест показав позитивний результат на COVID-19. Близько попросили пам'ятати Ігоря Гофмана таким, яким він був до онкології.

Автор повідомлення додав, що дружина добровольця не знає про його смерті, оскільки зараз перебуває у важкому стані: COVID-19 з ускладненнями. Жінка знаходиться під кисневим концентратором, тому всю інформацію і співчуття їй вирішили передати пізніше.

"Виходячи з його останнього бажання, яке він встиг обговорити з нами, прощання, похорон не буде", — відзначили в пості. — "Це його бажання, проти якого ми не підемо, крім того, через карантинних обмежень (Позитивний тест на ковід) нам не дадуть організувати нормальне прощання. Сьогодні він побачить такі бажані врата Вальхалли і зустріне захід зі своїми".

[ + – ] Пост про смерть Ігоря Гофмана в Фейсбук Фото: Ігор Гофман / Фейсбук

В одному з останніх дописів Ігор Гофман повідомив, що тиждень тому його перевели на реабілітацію, лікування обходилося в 20 тисяч гривень в день. За словами ветерана, лікарі більше нічого не могли зробити і відправили його помирати додому.

"Головний Драко визнав, що їхня помилка призвела до прожига мембрани клапана, яка і сдалал мене калікою. Але в усній формі, але визнав. Тепер вони зробити нічого не можуть, поки не вилікують заново. За фактом вони залишили рак, він розповзся по тілу, і в кістки, і в печінку ", — йдеться в пості.

[ + – ] Пост Ігоря Гофмана Фото: Ігор Гофман / Фейсбук

До війни Ігор Гофман був приватним підприємцем, проте після подій в Іловайську пішов добровольцем на Донбас, він захищав старий термінал, пожежну частину і диспетчерську вежу Донецького аеропорту. У 2015 році демобілізувався і повернувся на роботу, але через рік знову відправився на фронт і зайняв пост командира відділення.

Раніше стало відомо, що 21 березня військовослужбовець ЗСУ померла після вакцинації Covishield в Одеській області. Жінка втратила свідомість за межами військової частини і в позаслужбовий час. Медики швидко прибули на місце події і намагалися реаніровать пацієнтку, проте врятувати їй життя не вдалося.