Без "красных" и "зеленых" стран. Пограничники рассказали о правилах пересечения границы Украины

Часть иностранцев может въезжать без полиса медицинского страхования, а часть украинцев – не уходить на самоизоляцию.

Для пересечения украинской границы иностранцами сейчас необходимы полис медицинского страхованиями отрицательный резцльтат ПЦР-теста на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа (раньше было до 48 часов). Об этом сказал в ходе онлайн-брифинга начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Юрий Лысюк.

Исключениями из этого правила являются:

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и имеющих вид на постоянное жительство в Украине;

лица, признанные беженцами;

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений;

представители официальных международных миссий, аккредитованных в Украине организаций, и члены их семей.

Под исключения также попадают водители грузовиков и автобусов; члены экипажей воздушных, морских и речных судов; членов поездных и локомотивных бригад; военнослужащие, принимающих участие в мероприятиях, связанных с подготовкой подразделений Вооруженных сил Украины.

Внесены изменения в правила пересечения иностранцами и лицами без гражданства контрольных пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированными территориями. В частности, таким лицам, постоянно проживающим в Украине, сотрудникам представительств, официальных международных организаций и аккредитованных в Украине миссий не нужно иметь полис страхования.

Лысюк добавил, что Минздрав теперь не формирует списки "красных" и "зеленых" стран, и всем украинцам, возвращающимся в Украину, нужно отправляться на самоизоляцию.

В исключения из этого правила попадают граждане, имеющие негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов, а также дети младше 12 лет. Также не требуется самоизоляция для водителей грузовиков и осуществляющих регулярные перевозки автобусов, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, которые перевозят стволовые клетки для трансплантации.

Аналогичные правила о самоизоляции действуют для граждан Украины и иностранцев, прибывающих с временно оккупированных территорий. Здесь по исключения попадают дети до 12 лет, абитуриенты и студенты расположенных на подконтрольной территории вузов, родители студентов, а также граждане Украины, желающие привиться от COVID-19 на подконтрольной территории.

Постановление Кабмина об изменениях правил пересечения границы вступило в силу 23 марта. Эти правила будут действовать до 30 апреля 2021 года.

Напомним, в начале февраля свыше сотни граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были задержаны на украинско-польском пограничном переходе в Медыке во Львовской области. Это – самая многочисленная группа иностранцев с поддельными документами, задержанная за последние несколько лет на польской границе. Кроме фиктивных разрешений у них при себе были дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше.