Без "червоних" і "зелених" країн. Прикордонники розповіли про правила перетину кордону України

Частина іноземців може в'їжджати без поліса медичного страхування, а частина українців — не йти на самоізоляцію.

Для перетину українського кордону іноземцями наразі необхідні поліс медичного страхування та негативний результат ПЦР-тесту на коронавірус, зроблені не пізніше, ніж за 72 години (раніше було до 48 годин). Про це сказав у ході онлайн-брифінгу начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби Юрій Лисюк.

Винятками з цього правила є:

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають посвідку на постійне проживання в Україні;

особи, визнані біженцями;

співробітники дипломатичних представництв і консульських установ;

представники офіційних міжнародних місій, акредитованих в Україні організацій, і члени їхніх сімей.

Під виняток також потрапляють водії вантажівок і автобусів; члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден; членів поїзних і локомотивних бригад; військовослужбовці, які беруть участь у заходах, повʼязаних з підготовкою підрозділів Збройних сил України.

Внесено зміни в правила перетину іноземцями та особами без громадянства контрольних пунктів вʼїзду-виїзду на кордоні з тимчасово окупованими територіями. Зокрема, таким особам, які постійно проживають в Україні, співробітникам представництв, офіційних міжнародних організацій та акредитованих в Україні місій не потрібно мати поліс страхування.

Лисюк додав, що МОЗ тепер не формує списки "червоних" і "зелених" країн, і не всім українцям, які повертаються в Україну, потрібно вирушати на самоізоляцію.

У виняток з цього правила потрапляють громадяни, які мають негативний ПЦР-тест, зроблений не більше ніж за 48 годин, а також діти віком до 12 років. Також не потрібна самоізоляція для водіїв вантажівок, автобусів регулярного перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, а також для осіб, які перевозять стовбурові клітини для трансплантації.

Аналогічні правила про самоізоляцію діють для громадян України та іноземців, які прибувають з тимчасово окупованих територій. Тут під виняток потрапляють діти до 12 років, абітурієнти та студенти розташованих на підконтрольній території вишів, батьки студентів, а також громадяни України, які бажають зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній території.

Постанова Кабміну про зміни правил перетину кордону вступила в силу 23 березня. Ці правила будуть діяти до 30 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що на початку лютого понад 100 громадян України та Молдови з фальшивими дозволами на роботу в Польщі були затримані на українсько-польському прикордонному переході в Медиці у Львівській області. Це — найчисленніша група іноземців з підробленими документами, затримана за останні кілька років на польському кордоні. Крім фіктивних дозволів, у них при собі були додаткові документи з інформацією про умови та місце працевлаштування в Польщі.