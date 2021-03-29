Под Луганском будут производить копию японского препарата от COVID-19

Оригинальный препарат "Фавипиравир" разработали в Японии в 2014 году для лечения от лихорадки Эбола.

В Украине зарегистрирован препарат "Фавипиравир-Микрохим" — украинский дженерик японского противовирусного средства "Авиган", который будут применять для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Производить препарат будет фармацевтическая компания Микрохим из Рубежного, Луганской области.

"Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности", — сказано в сообщении.

10 апреля 2020 года Минздрав Украины обновил протокол лечения больных COVID-19, разрешив использовать оригинальный препарат "Фавипиравир".

Nikkei пишет, что "Авиган" (или "Фавипиравир") в 2014 году разработала компания Fujifilm Toyama. Тогда им лечили грипп и лихорадку Эбола.

С февраля 2020 года в Японии начали применять препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Согласно данным о 156 пациентах без тяжелых состояний, опубликованным Fujifilm Toyama Chemical в конце сентября, те, кому давали Авиган, показали улучшение их состояния через 11,9 дней, что меньше, чем 14,7 дней для пациентов из группы плацебо, передает Kyodo News.

Чжан Синьминь из Министерства науки и технологий Китая сказал, что препарат обладает "высокой степенью безопасности" и "явно эффективен при лечении". Это мнение также выразил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, хотя разрешение регулирующих органов в Японии было отложено из-за отсутствия дополнительных исследований, передает The Pharma Letter.

Фокус рассказывал, что известно о методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.