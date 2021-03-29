Під Луганськом вироблятимуть копію японського препарату від COVID-19

Оригінальний препарат "Фавіпіравір" розробили в Японії у 2014 році для лікування від лихоманки Ебола.

В Україні зареєстровано препарат "Фавіпіравір-Мікрохім" — український дженерик японського противірусного засобу "Авіган", який застосовуватиvenm для лікування COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

Вироблятиvt препарат фармацевтична компанія Мікрохім з Рубіжного, Луганської області.

"Фавіпіравір-Мікрохім" успішно пройшов контрольні дослідження в уповноваженій лабораторії на базі Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоровʼя України, а також клінічні дослідження біоеквівалентності", — сказано у повідомленні.

10 квітня 2020 року МОЗ України оновив протокол лікування хворих COVID-19, дозволивши використовувати оригінальний препарат "Фавіпіравір".

Nikkei пише, що "Авіган" (або "Фавіпіравір") у 2014 році розробила компанія Fujifilm Toyama. Тоді ним лікували грип і лихоманку Ебола.

З лютого 2020 року в Японії почали застосовувати препарат для лікування коронавірусної інфекції.

Згідно з даними про 156 пацієнтів без важких станів, опублікованими Fujifilm Toyama Chemical наприкінці вересня, ті, кому давали Авіган, показали поліпшення їх стану через 11,9 днів, що менше, ніж 14,7 днів для пацієнтів з групи плацебо, передає Kyodo News .

Чжан Сіньмінь з Міністерства науки і технологій Китаю сказав, що препарат володіє "високим ступенем безпеки" і "явно ефективний при лікуванні". Цю думку також висловив екс-премʼєр-міністр Японії Сіндзо Абе, хоча дозвіл регулятивних органів у Японії було відкладено через відсутність додаткових досліджень, передає The Pharma Letter.

Фокус розповідав, що відомо про метод лікування коронавірусу COVID-19 за допомогою гідроксихлорохіну та азитроміцину.