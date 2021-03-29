В Харькове женщина после приезда из Танзании умерла от малярии

Женщина обратилась за помощью спустя четыре дня после появления симптомов, но врачи проверили ее только на COVID-19.

В Харькове от тропической малярии умерла 40-летняя женщина после возвращения из Танзании. Болезнь у нее нашли не сразу. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр.

Она вернулась из поездки 14 марта. Признаки болезни женщина почувствовала 19 марта — слабость, головная боль и температура 38,7.

"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", — сообщили в лаборатории.

За медицинской помощью женщина обратилась еще позже — 23 марта. Тогда ей сделали тест на коронавирус, но обследование на малярию не проводилось.

24 марта ее госпитализировали и нашли возбудители тропической малярии.

"Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла", — рассказали в лабцентре.

В 2020 году и за текущий период в области обнаружили 8 завозных случаев малярии, в том числе 2 летальных.

В декабре был уже похожий случай: мужчина работал в Республике Экваториальная Гвинея, во время пребывания в которой малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комарами. 9 декабря у него появились симптомы заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5. За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря.