У Харкові жінка після приїзду з Танзанії померла від малярії

Жінка звернулася за допомогою через чотири дні після появи симптомів, але лікарі перевірили її тільки на COVID-19.

У Харкові від тропічної малярії померла 40-річна жінка після повернення з Танзанії. Хворобу у неї знайшли не відразу. Про це повідомляє Харківський лабораторний центр.

Вона повернулася з поїздки 14 березня. Ознаки хвороби жінка відчула 19 березня — слабкість, головний біль і температура 38,7.

"Під час перебування у вищезгаданій країні малярією не хворіла, однак згадала за укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування не проводила", — повідомили в лабораторії.

За медичною допомогою жінка звернулася ще пізніше — 23 березня. Тоді їй зробили тест на коронавірус, але обстеження на малярію не проводилося.

24 березня її госпіталізували і знайшли збудники тропічної малярії.

"Незважаючи на проведені лікувальні заходи, хвора померла", — розповіли у лабцентрі.

У 2020 році і за поточний період в області виявили 8 завезених випадків малярії, зокрема 2 летальних.

У грудні був уже схожий випадок: чоловік працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій малярією не хворів, проте згадував про багаторазові укуси комарами. 9 грудня у нього з'явилися симптоми захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5. За медичною допомогою хворий звернувся тільки 19 грудня.