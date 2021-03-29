"Впервые попала в больницу": В Черновцах 100-летняя женщина победила COVID-19 (фото)

Мария Тихоновна попала в больницу с 30% поражения легких и несколько дней находилась на кислородной терапии.

100-летняя жительница Черновцов победила коронавирус. Об этом сообщает местное издание "АСС".

В начале весны все в семье Марии Тихоновны заразились коронавирусом. Сначала и она лечилась дома, а потом попала в городскую больницу №1.

"Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислороде. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", — рассказала старший врач COVID-отделения Елена Крапивина.

У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно. За женщиной ухаживали круглосуточно все вместе: медики больницы, а также родственники пациентки, которые в это время лечились в этом заведении.

Сейчас у женщины уже отрицательный тест. Известно, что Мария Тихоновна сама работала в этой больнице медсестрой, а визит в больницу в качестве пациентки — впервые в жизни.

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Вакциной CoviShield можно прививать людей старше 60 лет. Такая практика есть в Британии, Германии, Франции и Израиле, говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко. В Украине, по его словам, из этой возрастной группы уже вакцинировались примерно 4 тыс. человек.