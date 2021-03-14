Вакцинация по вызову. В Украине пожилых людей будут прививать от COVID-19 на дому

Главный санврач страны заявил, что мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров и маломобильных людей.

В Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Новому времени.

По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой", – сказал он.

Также Ляшко отметил, что бригада будет выезжать на дом даже если прививка будет требоваться лишь одному человеку. На данный момент в Украине используются 10-дозные флаконы. Но в дальнейшем, если будут поставки вакцины Sinovac, то один шприц будет содержать ровно одну дозу вакцины.

"Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", – подытожил Ляшко.

Ляшко также подчеркнул, что вакциной CoviShield можно прививать людей старше 60 лет. Такая практика есть в Британии, Германии, Франции и Израиле, говорит главный санитарный врач. В Украине, по его словам, из этой возрастной группы уже вакцинировались примерно 4 тыс. человек.

Напомним, в Украине резко упало число вакцинаций от коронавируса. За минувшие сутки, 13 марта, в Украине было привито от коронавируса всего 3 596 человек, при этом 12 марта вакцину получили 9 304 человек.

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.