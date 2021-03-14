Вакцинація за викликом. В Україні літніх людей будуть прищеплювати від COVID-19 на дому

Головний санлікар країни заявив, що мобільні бригади будуть вакцинувати пенсіонерів і маломобільних людей.

В Україні літніх і маломобільних людей будуть вакцинувати від коронавірусу на дому. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Новому часу.

За його словами, в країні немає ніяких обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику при COVID-19.

"Ми наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їх проживання. До маломобільних людей ми будемо направляти мобільну бригаду, щоб зробити щеплення вдома разом з людьми, які займаються їх опікою", — сказав він.

Також Ляшко зазначив, що бригада буде виїжджати навіть якщо щеплення буде потрібно лише одній людині. На даний момент в Україні використовуються 10-дозні флакони. Але в подальшому, якщо будуть поставки вакцини Sinovac, то один шприц буде містити рівно одну дозу вакцини.

"Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту і скажемо, що ось тут ми пріорітезуємо, нарощуємо мобільні бригади, і вони поїдуть працювати саме з маломобільним населенням", — підсумував Ляшко.

Ляшко також підкреслив, що вакциною CoviShield можна прищеплювати людей старше 60 років. Така практика є в Британії, Німеччини, Франції та Ізраїлі, каже головний санітарний лікар. В Україні, за його словами, з цієї вікової групи вже вакцинували приблизно 4 тис. людей.

Нагадаємо, в Україні різко впало число вакцинацій від коронавірусу. За минулу добу, 13 березня, в Україні було щеплено від коронавірусу всього 3 596 чоловік, при цьому 12 березня вакцину отримали 9 304 чоловік.

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.