В Украине резко упало число вакцинаций от коронавируса, – данные Минздрава
За минувшие сутки в стране привилось от COVID-19 в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.
За минувшие сутки, 13 марта, в Украине было привито от коронавируса всего 3 596 человек, при этом 12 марта вакцину получили 9 304 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале Коронавірус_інфо.
По данным ведомства, за сутки больше всего человек привилось от COVID-19 в Луганской области (370 прививок). С начала вакцинации в Украине наибольшее количество человек было привито в Донецкой области (4784 прививки), а наименьшее – в Черниговской области (926 прививок).
С начала прививочной кампании в Украине были привиты 51 137 человек.
Количество вакцинаций в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 120 прививок;
- Днепропетровская область – 80 прививок;
- Донецкая область – 130 прививок;
- Житомирская область – 110 прививок;
- Закарпатская область – 210 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 214 прививок;
- Киевская область – 260 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 370 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 130 прививок;
- Полтавская область – 82 прививки;
- Ровенская область – 110 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 210 прививок;
- Харьковская область – 120 прививок;
- Херсонская область – 230 прививок;
- Хмельницкая область – 270 прививок;
- Черновицкая область – 290 прививок;
- Черниговская область – 170 прививок;
- Черкасская область – 110 прививок.
В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.