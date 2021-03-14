В Украине резко упало число вакцинаций от коронавируса, – данные Минздрава

За минувшие сутки в стране привилось от COVID-19 в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.

За минувшие сутки, 13 марта, в Украине было привито от коронавируса всего 3 596 человек, при этом 12 марта вакцину получили 9 304 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

По данным ведомства, за сутки больше всего человек привилось от COVID-19 в Луганской области (370 прививок). С начала вакцинации в Украине наибольшее количество человек было привито в Донецкой области (4784 прививки), а наименьшее – в Черниговской области (926 прививок).

С начала прививочной кампании в Украине были привиты 51 137 человек.

Количество вакцинаций в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 120 прививок;

Днепропетровская область – 80 прививок;

Донецкая область – 130 прививок;

Житомирская область – 110 прививок;

Закарпатская область – 210 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 214 прививок;

Киевская область – 260 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 370 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 130 прививок;

Полтавская область – 82 прививки;

Ровенская область – 110 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 210 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 230 прививок;

Хмельницкая область – 270 прививок;

Черновицкая область – 290 прививок;

Черниговская область – 170 прививок;

Черкасская область – 110 прививок.

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.