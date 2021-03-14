В Україні різко впало число вакцинацій від коронавірусу, — дані МОЗ
За минулу добу в країні прищепилося від COVID-19 в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.
За минулу добу, 13 березня, в Україні було щеплено від коронавірусу всього 3 596 чоловік, при цьому 12 березня вакцину отримали 9 304 чоловік. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.
За даними відомства, за добу найбільше людей прищепилося від COVID-19 в Луганській області (370 щеплень). З початку вакцинації в Україні найбільша кількість осіб було щеплено в Донецькій області (4784 щеплення), а найменше — в Чернігівській області (926 щеплень).
З початку прищеплювальної кампанії в Україні були щеплені 51 137 осіб.
Кількість вакцинацій в регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 10 щеплень;
- Волинська область — 120 щеплень;
- Дніпропетровська область — 80 щеплень;
- Донецька область — 130 щеплень;
- Житомирська область — 110 щеплень;
- Закарпатська область — 210 щеплень;
- Запорізька область — 10 щеплень;
- Івано-Франківська область — 214 щеплень;
- Київська область — 260 щеплень;
- Кіровоградська область — 90 щеплень;
- Луганська область — 370 щеплень;
- Львівська область — 80 щеплень;
- Миколаївська область — 120 щеплень;
- Одеська область — 130 щеплень;
- Полтавська область — 82 щеплення;
- Рівненська область — 110 щеплень;
- Сумська область — 70 щеплень;
- Тернопільська область — 210 щеплень;
- Харківська область — 120 щеплень;
- Херсонська область — 230 щеплень;
- Хмельницька область — 270 щеплень;
- Чернівецька область — 290 щеплень;
- Чернігівська область — 170 щеплень;
- Черкаська область — 110 щеплень.
В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.