В Україні різко впало число вакцинацій від коронавірусу, — дані МОЗ

За минулу добу в країні прищепилося від COVID-19 в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.

За минулу добу, 13 березня, в Україні було щеплено від коронавірусу всього 3 596 чоловік, при цьому 12 березня вакцину отримали 9 304 чоловік. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

За даними відомства, за добу найбільше людей прищепилося від COVID-19 в Луганській області (370 щеплень). З початку вакцинації в Україні найбільша кількість осіб було щеплено в Донецькій області (4784 щеплення), а найменше — в Чернігівській області (926 щеплень).

З початку прищеплювальної кампанії в Україні були щеплені 51 137 осіб.

Кількість вакцинацій в регіонах за останню добу:

Вінницька область — 10 щеплень;

Волинська область — 120 щеплень;

Дніпропетровська область — 80 щеплень;

Донецька область — 130 щеплень;

Житомирська область — 110 щеплень;

Закарпатська область — 210 щеплень;

Запорізька область — 10 щеплень;

Івано-Франківська область — 214 щеплень;

Київська область — 260 щеплень;

Кіровоградська область — 90 щеплень;

Луганська область — 370 щеплень;

Львівська область — 80 щеплень;

Миколаївська область — 120 щеплень;

Одеська область — 130 щеплень;

Полтавська область — 82 щеплення;

Рівненська область — 110 щеплень;

Сумська область — 70 щеплень;

Тернопільська область — 210 щеплень;

Харківська область — 120 щеплень;

Херсонська область — 230 щеплень;

Хмельницька область — 270 щеплень;

Чернівецька область — 290 щеплень;

Чернігівська область — 170 щеплень;

Черкаська область — 110 щеплень.

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.