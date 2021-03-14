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Україна Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні різко впало число вакцинацій від коронавірусу, — дані МОЗ

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вакцинація, Україна, коронавірус
Фото: cnbc.com

За минулу добу в країні прищепилося від COVID-19 в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.

За минулу добу, 13 березня, в Україні було щеплено від коронавірусу всього 3 596 чоловік, при цьому 12 березня вакцину отримали 9 304 чоловік. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

За даними відомства, за добу найбільше людей прищепилося від COVID-19 в Луганській області (370 щеплень). З початку вакцинації в Україні найбільша кількість осіб було щеплено в Донецькій області (4784 щеплення), а найменше — в Чернігівській області (926 щеплень).

З початку прищеплювальної кампанії в Україні були щеплені 51 137 осіб.

Кількість вакцинацій в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 10 щеплень;
  • Волинська область — 120 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 80 щеплень;
  • Донецька область — 130 щеплень;
  • Житомирська область — 110 щеплень;
  • Закарпатська область — 210 щеплень;
  • Запорізька область — 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 214 щеплень;
  • Київська область — 260 щеплень;
  • Кіровоградська область — 90 щеплень;
  • Луганська область — 370 щеплень;
  • Львівська область — 80 щеплень;
  • Миколаївська область — 120 щеплень;
  • Одеська область — 130 щеплень;
  • Полтавська область — 82 щеплення;
  • Рівненська область — 110 щеплень;
  • Сумська область — 70 щеплень;
  • Тернопільська область — 210 щеплень;
  • Харківська область — 120 щеплень;
  • Херсонська область — 230 щеплень;
  • Хмельницька область — 270 щеплень;
  • Чернівецька область — 290 щеплень;
  • Чернігівська область — 170 щеплень;
  • Черкаська область — 110 щеплень.

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.