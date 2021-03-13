Третья волна COVID: 13 марта госпитализировали 4 259 человек, а Киев продолжает расти

В "тяжелых" регионах ситуация немного улучшилась, а вот в Киеве количество занимаемых коек превысило 60%.

По состоянию на вечер субботу, 13 марта, в Украине с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом заняты 31 840 из 71 090 койко-мест (44,79%), что на 110 меньше, чем сутками ранее – 31 950. Соответствующие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

Так, за сегодня госпитализировали 4 259 человек. Эта цифра больше, чем за вчерашний день, когда в медучреждения попали 3 965 человек. Выписали из больниц сегодня 4 218 пациентов: это на 1 100 пункт больше, чем сутками ранее (3 118).

Сложнее всего ситуация с койками обстоит в пяти регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 78,91% койко-мест (против 81,82% сутками ранее);

– заняты 78,91% койко-мест (против 81,82% сутками ранее); Закарпатская область – 77,76% ( вчера – 78,46%);

– 77,76% ( вчера – 78,46%); Винницкая область – 69,45% (вчера – 73,27%);

– 69,45% (вчера – 73,27%); Черновицкая область – 58,37% (62,52% сутками ранее).

Также ситуация напряженная в Киеве: по состоянию на сегодня там заняты 60,7% коек для COVID-пациентов. Для сравнения вчера, 12 марта, было занято 60% коек (+0,7%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что Украина уже обогнала все крупные страны по количеству госпитализированных заболевших на один миллион населения.

"И это при том, что население Украины значительно меньше Франции, Великобритании, Испании и Италии", – написал он.

Специально для этого блогер также привел график госпитализаций по странам и указал, что в Украине этот показатель находится на уровне 662 человек.

Более того, по словам Истребина, если добавить к этому числу тех, кто госпитализирован с подозрением на COVID-19, то получим 841 госпитализированного на один миллион украинцев.

"Таких высоких госпитализаций не было ни в одной наблюдаемой стране Европы, кроме Болгарии… Многие наши граждане и чиновники слушают мантры Степанова про значительный запас койко-мест. Но проблема в другом, зачем запускать эпидемию на такие огромные значения. Это несет катастрофические последствия для населения", – отметил блогер.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев.

Несмотря на угрозу, вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. А в Черновцах, где наблюдается стойкий высокий процент заболевших, в одной из больниц все медики отказались прививаться от Covid-19.