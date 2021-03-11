В одной из больниц Черновцов все медики отказались делать прививку от коронавируса

Похожая ситуация и в других лечебных заведениях региона

В Черновцах ни один медик городской больницы №3 не захотел делать прививку от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Украинская правда.

"Коммуникация не производится и достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против). К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, у нас есть городская больница №4, где только трое работников захотели вакцинироваться", – проинформировала она.

По словам чиновницы, в Черновицкой области при любых заболеваниях была очень низкая благосклонность местного населения к вакцинации.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация в стране продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве, и по состоянию на 9 марта в Украине были привиты чуть больше 20 тысяч граждан.

Министерство здравоохранения призвало украинцев не верить фейкам о вакцинации и развенчало самые распространенные из них, собрав их на своем сайте.

В свою очередь, Департамент здравоохранения КГГА создал анкету для публичных лиц, которые готовы получить прививку и популяризировать вакцинацию.

Фокус сообщал о том, что у получившего прививку Covishield нардепа Гончаренко ухудшилось самочувствие.

Также мы писали, что бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield индийского производства.