В одній з лікарень Чернівців усі медики відмовилися робити щеплення від коронавірусу

Схожа ситуація і в інших лікувальних закладах регіону

У Чернівцях жоден медик міської лікарні №3 не захотів робити щеплення від COVID-19.

Про це на брифінгу повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Українська правда.

"Комунікація не проводиться і досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони "за " чи "проти" вакцинації (скоріше проти). Наприклад, у нас є міська лікарня №3, де жоден лікар не виявив бажання вакцинуватися, ми маємо міську лікарню №4, де тільки троє працівників захотіли вакцинуватися", — поінформувала вона.

За словами чиновниці, у Чернівецькій області за будь-яких захворювань була дуже низька прихильність місцевого населення до вакцинації.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що вакцинація в країні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя, і станом на 9 березня в Україні було щеплено трохи більше 20 тисяч громадян.

Міністерство охорони здоровʼя закликало українців не вірити фейкам про вакцинацію і розвінчало найпоширеніші з них, зібравши їх на своєму сайті.

У свою чергу Департамент охорони здоровʼя КМДА створив анкету для публічних осіб, які готові отримати щеплення і популяризувати вакцинацію.

Фокус повідомляв, що в нардепа Гончаренка після щеплення Covishield погіршилося самопочуття.

Також ми писали, що колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва.