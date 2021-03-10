"Не верьте фейкам": в Минздраве развенчали самые распространенные мифы о вакцинации

В ведомстве призвали не доверять непроверенным источникам, а всю информацию о вакцинах порекомендовали узнавать непосредственно у врачей.

Министерство здравоохранения призвало украинцев не верить фейкам о вакцинации и развенчало самые распространенные из них, собрав их на своем сайте.

Так, в ведомстве опровергли утверждение, что вакцина Covishield – это «генерик», не имеющий ничего общего с вакциной Oxford / AstraZeneca, отметив, что препарат изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca.

"По сути, Covishield — это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия", – подчеркнули в Минздраве, добавив, что Украина изучила все предоставленные производителем документы и 22 февраля зарегистрировала вакцину для экстренного применения.

Еще один фейк – смертельные случаи после вакцинации от COVID-19. Эта информация впервые появилась в середине января. В СМИ писали о том, что, например, в Норвегии после укола препарата Pfizer/BioNTech умерли 33 человека старше 75 лет, а также были зафиксированы летальные случаи в других странах.

"Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей этого возраста, и нет оснований считать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса", – отметили в Минздраве со ссылкой на заявление эксперта этой организации Марианджелы Симао.

В ведомстве опровергли и заражение коронавирусом в результате вакцинации, поскольку ни один из препаратов не содержит живой вирус, способный вызвать болезнь. Положительный тест на COVID-19, по словам специалистов, может говорить о том, что человек, не исключено, уже был инфицирован на момент прививки.

Среди других распространенных фейков, приведенных на сайте Минздрава, – информация о том, что вакцина Pfizer/BioNTech якобы приводит к бесплодию у женщин, вызывает рассеянный склероз, провоцирует анафилактический шок, меняет структуру ДНК, а также утверждение, что индийские вакцины хуже, чем европейские.

"Помните, что правдивую и исчерпывающую информацию о вакцинах могут предоставить только медики. Не доверяйте непроверенным источникам, придерживайтесь информационной гигиены. И знайте, что вакцинация — это важный шаг к сохранению здоровья и жизни!", – заявили в Минздраве.

Напомним, исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины Covishield составляет 81,3% при условии, что между первой и второй прививкой – не меньше 12 недель.

Тем временем департамент здравоохранения КГГА создал анкету для публичных лиц, которые готовы получить прививку и популяризировать вакцинацию. В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве.